Der TC Gersthofen hat erfolgreich auf Sand gebaut

Plus Die Beach-Anlage wird beim Tag der offenen Tür des Tennisclubs Gersthofen rege genutzt.

"Erfolgreich auf Sand gebaut!" Entsprechend dieser Aussage kann der Tag der offenen Tür des TC Rot-Weiß Gersthofen als voller Erfolg gesehen werden. Schon sehr bald füllte sich die große Tennisanlage in den Lechauen mit ihren 13 klassischen Tennis-Freiplätzen und das Wetter wurde auch immer freundlicher. Für alle Besucher gab es viel zu entdecken.