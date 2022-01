Gersthofen

Dreiste Ladendiebe schlagen in Gersthofen zu

Zwei Täter stehlen in einem Discounter in Gersthofen ein Vibrationsboard. Für den Diebstahl haben sie einen Plan und arbeiten Hand in Hand.

Ein diebisches Duo hat erneut in einem Discounter zugeschlagen. Die beiden Täter hatten sich offenbar zuvor einen Plan zurechtgelegt. Gegen 18.15 Uhr betraten die Männer einen Discounter an der Senefelder Straße. Gezielt liefen sie laut Polizei zu einem Regal, in dem es sogenannte Vibrationsboards gab. Damit wird das Gleichgewicht trainiert. Einer der Täter nahm ein solches Gerät im Wert von rund 100 Euro an sich und lief in Richtung Eingang. Sein Mittäter ging gleichzeitig zur Kasse, zahlte dort Ware seine Ware und verließ das Geschäft. Danach ging er zurück an den Eingang, woraufhin sich die Schiebetür öffnete. Dort wartete bereits der zweite Täter, um das Geschäft mit dem Diebesgut zu verlassen. (thia)

