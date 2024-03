Es gibt mehr Geld für die Goetheschule in Gersthofen

Die Gersthofer Goetheschule ist zu klein. Die Bauarbeiten für einen Neubau laufen. Jetzt gibt es eine gute Nachricht zur Finanzierung.

Noch ist neben der Goetheschule ein großes Bauloch zu sehen, in dem ein Bagger und ein Kran zu sehen sind. Die Schule in der Alpenstraße in Gersthofen soll unter anderem mit Hort und Ganztagsbetreuung erweitert werden. Die Bauarbeiten sind in vollem Gange. Gute Nachrichten hatte Stadtbaumeister Markus Naß im Bauausschuss für die Finanzierung des Neubaus. Die Stadt Gersthofen hatte bei der Regierung von Schwaben eine Förderung von 7,5 Millionen Euro beantragt, doch es kommt mehr Geld in die Kasse. Es ist ein Bescheid über einen Betrag von fast zwölf Millionen bei der Stadt eingegangen. Wegen der Anerkennung der Investition in die Mittagsbetreuung falle die Förderung höher aus, erklärte Naß. Die Gersthofer Grundschulen sind in die Jahre gekommen und wegen des Zuzugs in der Stadt zu klein geworden. Deswegen sollen die Goethe- und die Mozartschule mithilfe von An- und Neubauten erweitert werden. (kar)