Gersthofen

08:52 Uhr

Flammen schlagen vom Balkon: In Gersthofen brennt eine Wohnung aus

In Gersthofen löschte die Feuerwehr am Samstagabend einen Wohnungsbrand.

Am Samstagabend löscht die Feuerwehr mit 45 Einsatzkräften einen Brand in der Brucknerstraße in Gersthofen. Die Bewohnerin hatte es noch nach draußen geschafft.

Zu einem heftigen Wohnungsbrand kam es am frühen Samstagabend in der Brucknerstraße in Gersthofen. Als die Feuerwehren aus Gersthofen und Hirblingen kurz nach 19 Uhr eintrafen, schlugen die Flammen schon mit Wucht vom Balkon im zweiten Stock nach draußen, der Rauch war von Weitem zu sehen. Laut Feuerwehr musste sie zu diesem Zeitpunkt von einem Vollbrand der Wohnung ausgehen. Drinnen befanden sich keine Personen mehr, die Bewohnerin konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr bekämpfte den Brandherd unter schwerem Atemschutz von innen und von draußen von der Drehleiter aus über den Balkon. Der Brand konnte innerhalb kürzester Zeit unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Feuerwehrmann hatte leichte Beschwerden Insgesamt waren 45 Feuerwehrleute, die Kreisbrandinspektion mit Kreisbrandmeister, Kreisbrandinspektor und Kreisbrandrat Christian Kannler vor Ort. Mit drei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug und dem Einsatzleiter wurde der Rettungsdienst zur Einsatzstelle sowie die Polizei alarmiert. Die Bewohnerin und ein Feuerwehrmann wurden vom Rettungsdienst versorgt, der Retter litt aufgrund der starken Hitzeentwicklung kurzfristig unter leichten Kreislaufbeschwerden. Der Brand entstand wohl beim Nachfüllen eines Feuerzeugs. (AZ)

Themen folgen