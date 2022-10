Frauenbund Batzenhofen freut sich über junge neue Mitglieder

Nach den Beschränkungen durch Corona ist der Frauenbund Batzenhofen wieder durchgestartet. Und für einen optimistischen Blick in die Zukunft gibt es gute Gründe.

Der Katholische Frauenbund Batzenhofen konnte nach drei Jahren wieder zu einer Jahreshauptversammlung einladen. Dabei wurden durch die Wahl eines neuen Vorstandsteams auch die Weichen für die Zukunft gestellt. Es wurde auch klar, dass die Frauen optimistisch in die Zukunft sehen können.

Nach einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Martin versammelten sich 30 Mitglieder im Pfarrsaal. Karin Zedelmeier, Kontaktperson des Teams, berichtete, dass 2019 der Frauenbund erfolgreich noch sein geplantes Programm durchführen konnte. 2020 und 2021 mussten dann aber coronabedingt die meisten Veranstaltungen ausfallen. Im Mai 2022 feierte der Frauenbund Batzenhofen sein 50-jähriges Gründungsfest. Seit dem 50-jährigen Gründungsfest des Frauenbundes wurden zehn neue Mitglieder für den Verein gewonnen, darunter zwei junge Mädchen mit 14 und 15 Jahren, was einmalig in dem Bezirk ist. „Das lässt den Frauenbund Batzenhofen optimistisch in die Zukunft blicken“, zeigte sich Karin Zedelmeier erfreut. Es konnten in diesem Jahr außerdem weitere Treffen, wie Familiensommerfest, Biergartenbesuch und die Bewirtung mit Kaffee und Kuchen bei der 300-Jahr-Feier der Weihe der Kirche St. Martin stattfinden.

Batzenhofer Frauenbund-Team wählt

Im Zentrum der Versammlung stand die von Bezirksleiterin Ulrike Pohl durchgeführt Wahl des Vorstandsteams, der Beisitzerinnen und weiteren Kontaktpersonen. Das Vorstandsteam besteht aus fünf Teammitgliedern, gewählt wurden: Karin Zedelmeier (Kontaktperson des Teams), Jutta Wolf (Schatzmeisterin), Beate Kugelmann (Schriftführerin), Ulrike Köhler und Kathrin Graf (Teammitglieder) und die drei Beisitzerinnen (Doris Boser, Katja Jesche und Elisabeth Moser). Ferner wurden als Kassenprüfer Anca Weber und Nicole Gröger, sowie Monika Abbt als Kontaktperson für junge Frauen ernannt.

Der Pfarrer der Gemeinde, Pater Siegfried Hutt, würdigte die Arbeit des Frauenbundes. Bezirksleiterin Ulrike Pohl lobte die vielen gemeinsamen Aktivitäten und die Gemeinschaft des Vereins. Die nächste Veranstaltung steht bereits fest: Am Samstag, 19. November, findet wieder ein Adventsbasar statt mit Verkauf von Kränzen, Gestecken und weihnachtlichen Bastelarbeiten. (AZ)

