Gerhard Polt fährt in Gersthofen zur Höchstform auf

Bitterböse wie eh und je: Der bayerische Kult-Kabarettist Gerhard Polt sorgte zusammen mit den Well-Brüdern für zahllose Lachtränen. Am Ende bekam er Standing Ovations.

Keiner beobachtet Stammtischgespräche besser – und niemand anderer kann diese auch so bitterböse und staubtrocken auf der Showbühne wiedergeben als er: Der bayerische Kult-Kabarettist Gerhard Polt hat in der restlos ausverkauften Stadthalle Gersthofen zusammen mit den Well-Brüdern sein neues Bühnenprogramm auf die Zuschauer losgelassen und über zwei Stunden lang für zahllose Schenkelklopfer gesorgt.

Der bayerische Kult-Kabarettist Gerhard Polt fuhr in der Stadthalle Gersthofen zu satirischer Hochform auf. Foto: Daniela Ziegler

Bereits die ersten Einleitungsworte brachten aufgrund ihrer typischen „Polt’schen Sinnlosigkeit“ reihenweise die Zuschauer zum Lachen – und wie es bei dem Kabarettisten einfach so üblich ist, wusste kein Mensch wirklich die Gründe dafür: „Warum ist es heute so, dass man sagt: Aha? Also Entschuldigung, für sowas gibt es keine Entschuldigung! Und des sagt mei Nachbar aa.“ Von da an ging es schließlich mit dem bajuwarischen Herumgemaule auf der Bühne Schlag auf Schlag weiter – und das buchstäblich auf internationaler Ebene: So etwa schwadronierte der Kabarettist über die wahre Entstehung des bayerischen Reinheitsgebots, die französische Empörungskultur und nicht zuletzt darüber, wie überlebensnotwendig „Havarien“ von Skifahrern mit Pistenbullys für die Tiroler Orthopädie-Hospitäler sind.

Leberkäs-Fanatiker trifft in Gersthofen auf vegane Klimakleberin

Der Koran wurde zwar doch schon mal mit dem Kormoran verwechselt, doch hinsichtlich der Minderheitenpolitik blieb Gerhard Polt ausnahmslos immer korrekt: „I bin a Demokrat! I brauch koi Opposition!“ Mit bajuwarischen Kraftausdrücken wurde ebenfalls in keinerlei Weise gespart: „Sau-Amsel“ und „Mist-Pritsch’n“ stellten noch die liebenswürdigsten Kosenamen in einem trauten Eheleben zwischen einem Leberkäs-Fanatiker und einer strikt veganen Klimakleberin dar. Doch es waren keineswegs nur die mit viel Schwarzem Humor dargebrachten Inhalte der Beiträge selbst, die das Publikum immer wieder in Lachtränen ausbrechen ließ, sondern vor allem die gesamte Bühnenpräsenz des versierten Wortakrobaten als solche: Polts zerknautschter Gesichtsausdruck, sein todernst inszeniertes Herumgemaule sowie seine unergründliche Begabung, Fremdwörter vollkommen zweckzuentfremden, machten seinen Auftritt in Gersthofen wieder einmal rundum perfekt.

Zwischen Polts bitterbösen Verbalattacken auf den allgemeinen Gesellschaftswahnsinn, die lauthals schimpfend auf das Publikum losgelassen wurden, reicherten musikalisch schließlich die Well-Brüder aus’m Biermoos mit ihren bayerischen Satirestücken den herzerfrischenden Abend an. Und diese standen dem Meister des trockenen Humors in kaum einer Weise nach: Mit ständig wechselnden Instrumenten präsentierte das legendäre Heimattrio hanebüchene Mundart-Gstanzln, die vom Klimawandel bis zum aktuellen Politikgeschehen nahezu alles karikierten, über das man an den klassischen Männerstammtischen eben so spricht.

Auch die Feuerwehr kriegt in Gersthofen ihr Fett ab

Unter anderem im Repertoire mit dabei: ein sakraler Liturgie-Gesang über Heiner Lauterbach sowie eine neu vertextete Kurzversion von Händels „Feuerwerksmusik“, die in herrlich überzogener Weise die hiesige Vereinskultur der Feuerwehr durch den Kakao gezogen hatte. Mittels Harfe, Tuba und Alphörnern perfekt in Szene gesetzt, wussten all diese Spaß-Kompositionen ebenso zu begeistern wie Gerhard Polts kabarettistische Rundumschläge selbst.

Lesen Sie dazu auch

Nach der Pause fuhren sämtliche Interpreten noch einmal fast eine Stunde lang zur absoluten Höchstform auf, wobei eine frotzelnde Spitze auf die andere folgte – bis am Ende des Abends die Stadthallengäste in Begeisterungsstürme verfielen und den Bühnenkünstlern im Stehen geschlossen ihren gebührenden Respekt entgegenbrachten. Fazit: Gerhard Polt hat im Laufe der Jahrzehnte nichts von seiner Kunst verlernt, ist der staubtrockenen Art seines Humors bis zum heutigen Tage treu geblieben. Und schafft es dennoch immer wieder, durch neue Einfälle und Wortspielereien seine riesige Fangemeinde zum Lachen zu bringen. Oder um es mit Polts eigenen Worten auszudrücken: „Ja braucht’s des wirklich?!“ Ja, man braucht ihn wirklich in der bayerischen Kabarettkultur!