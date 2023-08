Gersthofen

vor 31 Min.

Gersthofen bietet feuriges Rockspektakel mit legendären Interpreten

Einen temperamentvollen Rock-Abend boten The Seer am Freitag bei den Rasenkonzerten dem Gersthofer Publikum.

Plus The Seer und Angelo Kelly brachten am Wochenende bei den Gersthofer Rasenkonzerten Stimmbänder, Schlagzeuge und Gitarrensaiten zum Glühen. Und das kam sehr gut an.

Von Thomas Hack Artikel anhören Shape

Röhrende Gitarrenriffs und wirbelnde Schlagzeugstöcke – nach dem mitreißenden Eröffnungs-Auftritt von Soul-Sängerin Stefanie Heinzmann wurde das Gelände der Gersthofer Rasenkonzerte am Wochenende in einen Freiluft-Rockpalast umfunktioniert: Der Freitagabend gebührte dabei zunächst der Augsburger Kultformation The Seer, die nunmehr seit über einem Vierteljahrhundert die Rockliebhaber in ganz Europa in euphorische Partylaune zu versetzen weiß.

Ein freudestrahlendes „Hallo in Gersthofen!“ – mehr brauchte es gar nicht, um die zahlreich angereisten Festivalbesucher augenblicklich in einen lautstarken Jubelapplaus verfallen zu lassen – schon bevor von der Erfolgsformation die E-Gitarren zum Glühen und die Becken des Schlagzeugs zum Erbeben gebracht wurden. Und auch nach mehr als 1.200 Konzerten hatten es die fünf smarten Musiker immer noch richtig gut drauf: Kein einziger Song klang wie der andere, kein einziger der vielschichtigen Rhythmen ließ die Besucher ruhig auf ihren Rasenstühlen sitzen. Der Chartstürmer „Please“ war dabei wohl am ehesten als progressive Folk-Hymne zu bezeichnen. „Man in the Mirror“ war hingegen eine höchst emotionale Rockballade, in welcher es sogar eine unscheinbare Flöte schaffte, zum heimlichen Hauptdarsteller zu avancieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen