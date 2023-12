Gersthofen lost "Ofenführerscheine" aus

Holzöfen bieten wohlige Wärme, tragen allerdings zu einem erhöhen CO₂-Ausstoß bei. Mit einer besonderen Aktion will die Stadt Gersthofen nun dagegensteuern.

Besitzenden eines Holzofens zu Hause ist vielleicht bewusst, dass sie durch die richtige Anwendung viel Geld sparen und außerdem zum Umweltschutz beitragen können. Das möchte die Stadt Gersthofen jetzt unterstützen und verschenkt 150 Ofenführerscheine – nicht nur zu Weihnachten, sondern ab sofort und solange der Vorrat reicht.

Ulrike Seibert vom Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Rathaus Gersthofen, erklärt, was das Projekt „Ofenführerschein“ erreichen will: „Nach aktuellster Forschungslage ist es möglich, die Feinstaubbelastung um 50 Prozent, den CO₂-Ausstoß um bis zu 60 Prozent und die Menge organischer Schadstoffe um bis zu 67 Prozent zu reduzieren. Voraussetzung ist es, dass die Holzöfen richtig bedient werden.“ Das sei gerade in diesem Winter besonders wichtig, weil viele Bürgerinnen und Bürger ihre sonst eher selten genutzten Kamine und Öfen anwerfen, um gezielt Gas oder Heizöl zu sparen. „In jedem dritten Haushalt Deutschlands soll es bereits einen holzbetriebenen Ofen geben.“ Und die sollen in Summe laut Umweltbundesamt für rund 20 Prozent des Feinstaubs verantwortlich sein.

Gersthofen arbeitet mit Ofenakademie zusammen

Um möglichst viele Besitzer von Holzöfen gleichzeitig schulen zu können, hat sich Gersthofen für eine Kooperation mit der deutschen Ofenakademie entschlossen: Das ist eine Schulungsplattform im Internet, die darauf zugeschnitten ist, die rund 11,5 Millionen Ofennutzenden in Deutschland schnellstmöglich zu trainieren. Kernstück ist ein knapp zweistündiger Onlinekurs, in dem Experten und Expertinnen erklären, worauf beim Heizen mit Holz besonders zu achten ist. Das Seminar kann jederzeit begonnen oder unterbrochen und später fortgesetzt werden. Am Ende gibt es einen kurzen Test. Wer den besteht, bekommt den Ofenführerschein, ein personalisiertes Umweltzertifikat. Zudem werden die Absolventen dauerhaft Geld sparen, weil sie weniger Holz für die gleiche Wärmeausbeute benötigen und weil sich der Wartungsaufwand reduziert.

Die Verwaltung von Gersthofen will im ersten Schritt die Akzeptanz testen. Sie bietet den heimischen Hausbesitzerinnen und Mietern, die eine „holzbetriebene Kleinfeuerungsanlage“ nutzen, einen kostenlosen Gutschein für den Besuch der Online-Akademie. 150 Gutscheine gibt es im ersten Durchgang; die Vergabe erfolgt im Windhundverfahren. Wer den Ofenführerschein kostenlos absolvieren will, geht auf folgende Internetseite: www.ofenakademiede.de/stadt-gersthofen/. (AZ)

