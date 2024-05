Gersthofen

14:37 Uhr

Gersthofer Feuerwehr rückt zu Fehlalarm im Freibad aus

Wegen eines Fehlalarms rückte die Feuerwehr am Freitag ins Gersthofer Freibad aus.

Zu einem Einsatz der Feuerwehr kommt es am Freitagvormittag in der Gerfriedswelle in Gersthofen. Zum Glück ist es nur ein Fehlalarm.

Die Feuerwehr ist am Freitagvormittag gegen 11 Uhr ins Freibad in Gersthofen ausgerückt. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass offenbar versehentlich ein Druckknopf gedrückt wurde, wodurch die Wehr alarmierte. Wie es dazu kam, war am Freitag unklar, berichtet ein Sprecher der Gersthofer Feuerwehr. Zur Zeit des Einsatzes fanden im Freibad Reinigungsarbeiten statt. Es waren etwa elf Mann der Gersthofer Wehr sowie der Rettungsdienst im Einsatz. (kinp)

Themen folgen