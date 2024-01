Gersthofen

15:26 Uhr

Hexen, Piraten und Superhelden feiern bei der Kinder-Kolla in Gersthofen

Plus Die Kinder-Kolla 2024 hat einen ganzen Nachmittag lang für Begeisterungsstürme im Publikum gesorgt. Die Gersthofer Stadthalle war bis zum letzten Platz belegt.

Ein ganzer Nachmittag voller frecher Theaterspäße, faszinierender Bühnenakrobatik und farbenfroher Tanzeinlagen – so präsentierte sich die Kinder-Kolla 2024, die hunderte bunt maskierte Faschingsfreunde in die Stadthalle Gersthofen pilgern ließ. Und lautstark-fröhlich ging es gleich von Anfang an zur Sache – denn traditionell wurde das Spektakel von den rockig in Szene gesetzten Bläserklängen der Jugendkapelle Batzenhofen-Hirblingen eröffnet, die damit sogleich für eine rundum ausgelassene Stimmung unter den zahllosen "Mäschkerle" im Saal gesorgt hatten.

Die Ordenskinder Josefine Skowronek und Leo Käßmair begeisterten als Rennfahrer und Polizistin mit viel Spaß das Publikum Foto: Thomas Hack

Nachdem in herzerfrischender Manier auch das hinreißende Kolla-Männchen (Elias Strempfl) sowie die Ordenskinder Josefine Skowronek und Leo Käßmair das Publikum in karnevalistischer Weise begrüßt hatten, sorgten zunächst erst einmal jede Menge sinnlicher Tanzvorführungen für einen genussvollen Einstieg in die fünfte Jahreszeit:

