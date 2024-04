Kostenlose Sammlung von Problemabfällen

In Gersthofen wird Problemmüll gesammelt. Doch nicht alles wird zu dem Termin angenommen. Eine Übersicht.

Im Rahmen der Frühjahrssammelaktion wird in Gersthofen häuslicher Problemmüll gesammelt. Der Termin ist am Samstag, 27. April, von 8 bis 12 Uhr am Park-and-Ride-Parkplatz am Bahnhof. Kostenlos angenommen werden Problemabfälle aus Privathaushalten und haushaltsübliche Mengen aus Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben. Größere Mengen müssen direkt bei Entsorgungsbetrieben abgegeben werden.

Der Müll sollte möglichst in Originalbehältnissen angeliefert und auf keinen Fall vor Eintreffen der Sammelfahrzeuge abgestellt werden. Auslaufende Flüssigkeiten, reagierende Chemikalien und Medikamente, die in falsche Hände geraten, stellen laute Pressemitteilung eine große Gefahr für Mensch und Umwelt dar. Abgegeben werden können nur lösemittelhaltige Altfarben und Lacke, nur flüssig bis pastös, keine Dispersionsfarben wie Wand-, Abtön-, Silikon, Acryl-, Kunstharzfarben. Alte Medizin ohne Schachtel und Beipackzettel. Gerätebatterien (Knopf- und Monozellen), Akkumulatoren, Pkw-Starter-Batterien, WC- und Abflussreiniger, Backofenreiniger, Herd- und Metallputzmittel, Imprägnierungs- und Konservierungsmittel (flüssig bis pastös), lösemittelhaltige Kleberreste, nur flüssig bis pastös, Laugen wie Abbeizmittel oder Salmiak, Leuchtstoffröhren und LED-Röhren, Energiesparlampen, Reinigungsmittel, Farbverdünner, Benzin (im Gebinde), Frostschutzmittel, Spiritus, Pinselreiniger, Kaltreiniger, Bremsflüssigkeit, Aceton, Fleckentferner, öltropfende Putztücher, Ölemulsionen, Ölschlämme, mineralölhaltige Fette, Fungizide, Herbizide, Insektizide, Sprays mit Restinhalt, Thermometer, Barometer, Schalter, Quecksilberdampflampen, Ameisen-, Essig-, Salz-, Phosphor-, Schwefelsäure, Kalk- und Rostlöser, Batteriesäuren, Ratten-, Mäusegift und ähnliches oder auch Spraydosen mit Restinhalt.

Was bei der Problemmüll-Sammlung nicht angenommen wird

Abfälle, die über den Handel zurückgenommen werden müssen, gehören nicht zum Problemmüll und werden nicht angenommen. Das sind etwa Altreifen, Fahrradreifen, Altöl, restentleerte Spraydosen, die schädliche Inhaltsstoffe enthielten.

Abfälle, die über den Restmüll zu entsorgen sind wie Ölbindemittel, Glühbirnen und Halogenlampen, Kleber, ausgehärtet; Dispersionsfarben (Restmengen, eingetrocknet), Kosmetika und Körperpflegemittel, Fahrradreifen (alternativ: Rückgabe im Handel, Gebinde mit Farb- und Lackresten

Abfälle, die über den Gelben Sack entsorgt werden können: leere, pinselrein saubere Kunststoffeimer, restentleerte Spraydosen, die keine schädlichen Inhaltstoffe enthielten.

Abfälle, die auf der Wertstoffsammelstelle entsorgt werden können: Völlig leere Behältnisse aus Metall , PUR-Schaumdosen mit P.D.R. Symbol, leere ausgetropfte Mineralöbehältnisse aus Kunststoff bzw. aus Metall .

Abfälle, die nur mit Entsorgungsnachweis entsorgt werden dürfen: Nachtspeicheröfen und Photovoltaikmodule.

Weitere Auskünfte erteilt die Abfallberatung, Tel. 0821 / 3102-3222, abfallberatung@lra-a.bayern.de, www.awb-landkreis-augsburg.de. (AZ)