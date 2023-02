Neubau des Edenberger Feuerwehrhauses erhält schwierige Zufahrt

Seit Jahren ist der Neubau des Feuerwehrhauses in Edenbergen ein Thema im Gersthofer Bauausschuss. Jetzt soll das Projekt ernsthaft angegangen werden.

In die Jahre gekommen, dringend erneuerungsbedürftig: Bereits vor gut drei Jahren hat der Gersthofer Bauausschuss beschlossen, dass Edenbergen ein neues Feuerwehrhaus bekommen soll. In diesem Stadtteil ist es nicht nur der Ort für die Feuerwehrleute, es ist auch der soziale Treffpunkt. Nun soll der Neubau endlich angepackt werden.

Seit dem Beschluss im Dezember 2019 wurden mehrere Entwürfe für Grundstücke erstellt, die zeitweise in Aussicht gestellt wurden, erklärte Tibor Sroka von der Bauverwaltung bei der jüngsten Bauausschusssitzung. Sie wurden als besser geeignet angesehen als das Areal, auf welchem sich das Gerätehaus heute befindet. Denn dieses Grundstück weist eine starke Hanglage auf. Weil letztendlich aber keine anderen Grundstücke zur Verfügung stehen, soll der Neubau nun doch auf dem bestehenden Areal errichtet werden. Die alternativ untersuchten Flächen hätten bis auf eine Ausnahme eine vergleichbar schwierige Hanglage aufgewiesen, machte Sroka auf Anfrage von Peter Schönfelder ( SPD/Grüne) deutlich. Für den Neubau muss das bestehende Gebäude abgebrochen werden.

Endenberger Feuerwehrzufahrt wird eng

"Durch den Abbruch verbreitert sich die Zufahrt, sodass auch mit einem Feuerwehrfahrzeug die beiden entstehenden Kurven am Hang zwar sehr eng, aber dennoch zu bewältigen sind", sagte Sroka. Das neue Gebäude und die östlich angrenzende Fahrzeughalle, die neben einem vollwertigen Feuerwehrstellplatz auch eine Werkstatt und ein Lager im Dachgeschoss enthält, werden über ein zentral angeordnetes Foyer erschlossen. Der Mannschaftsbus wird in einer an der Grundstücksgrenze angebauten Garage untergebracht.

Im in den Hang eingegrabenen Erdgeschoss des Neubaus befinden sich die Umkleide- und Sanitärräume sowie die Technik. Über eine Treppe wird das zum Garten hin ebenerdige Obergeschoss erschlossen. Hier sind Büro, weitere Toiletten, ein Jugendraum sowie ein großer Schulungsraum mit angrenzendem Stüberl und Küche untergebracht. Im Dachgeschoss ist Platz für ein Lager oder eine andere Nutzung. Das Gebäude soll als Massiv-/Holzbau barrierefrei unter nachhaltigen Gesichtspunkten erstellt werden, machte Sroka deutlich.

Mit der Feuerwehr Edenbergen abgestimmt

Wie Bürgermeister Michael Wörle erklärte, ist das Raumprogramm mit der Feuerwehr abgestimmt, was auch der Kommandant und Edenberger Ortssprecher Daniel Lutz bestätigte: "Der absolute Großteil der Feuerwehr befürwortet das." Frank Arloth (CSU) zweifelte daran, dass das Feuerwehrauto aufgrund der künftig sehr beengten Platzverhältnisse auf dem Grundstück problemlos rangieren kann und beantragte einen Ortstermin. Unterstützt wurde er unter anderem von seinem Fraktionskollegen Michael Fendt: "Für mich ist diese Zufahrt nicht tragbar." Dem widersprach Albert Kaps (Pro Gersthofen): "Wir tun damit schon mehr als zehn Jahre herum - es ist alles ausgereizt."

Eine von Hans-Jürgen Fendt (W.I.R.) geforderte Kostenkalkulation konnte Tibor Sroka noch nicht vorlegen. "Wir haben erst die Vorplanung. Eine fundierte Kalkulation ist dann möglich, wenn wir die Planung haben."

Mit 11:2 Stimmen sprach sich der Bauausschuss dafür aus, die Planung weiter voranzutreiben. Nun soll die Bauverwaltung Angebote von externen Planern einholen.