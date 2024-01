Gersthofen

vor 17 Min.

Neue Prinzenpaare der Lechana erobern Gersthofen

Plus Auf dem bunten Inthronisationsball der Lechana in Gersthofen wird ein aufregendes Showprogramm geboten. Auf der Bühne geht es diesmal ziemlich sportlich zu.

Von Thomas Hack

Mit jeder Menge Tanz, Musik und Feierlaune ist nun endgültig auch in Gersthofen die fünfte Jahreszeit eingekehrt: Die Faschingsgesellschaft Lechana hat in der Stadthalle nicht nur ihre neuen Prinzenpaare vorgestellt und Bürgermeister Michael Wörle symbolisch den Stadtschlüssel abgeluchst, sondern auch ein kunterbuntes Showprogramm auf der Bühne präsentiert. Und dabei ging es diesmal wahrlich sportlich zur Sache: „Sport meets Music“ heißt das diesjährige Motto des Gersthofer Faschingsvereins, der wieder einmal jede Menge gut gelaunter Faschingsfreunde in eleganter Ballgarderobe oder neckischen Bienenkostümen zum Mitfiebern und Mitfeiern brachte.

Gersthofer Garde entführt in geheimnisvolle Gassen von Venedig

Zunächst gebührte es jedoch der Kinder- und Jugendgarde der Lechana, die diesjährige Showsaison in Gersthofen zu eröffnen: „Lasst euch verzaubern von der venezianischen Romantik“, ertönte es fröhlich von der Showbühne, bevor die Buben und Mädchen der „Little Magic’s“ in berauschenden Gewändern und mit glitzernden Masken auf den Gesichtern tänzerisch in den Karneval der italienischen Lagunenstadt entführten. Zu den mitreißenden Violinenklängen von Rondo Veneziano ließen die Kinder die längst vergangenen Ballgesellschaften der glanzvollen Dogenpaläste wieder auferstehen und luden die Gäste mit betörenden Tanzbewegungen in die geheimnisvollen Gassen und Kanäle von Venedig ein.

