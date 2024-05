Podiumsdiskussion gegen Extremismus und für Demokratie

Extremismus bekämpfen und Demokratie fördern: Das ist das Zeil einer Podiumsdiskussion in der Stadthalle Gersthofen.

„Gemeinsam gegen Extremismus – für Demokratie!“ ist das Motto einer Podiumsdiskussion in der Stadthalle Gersthofen. Diese beginnt am Dienstag, 7. Mai. Von 17 bis 18.30 Uhr kommen hier Diskussionsteilnehmer aus verschiedenen Bereichen zusammen, darunter politische Entscheidungsträger, Vertreter der Zivilgesellschaft und der Kirchen, um das Thema zu beleuchten. Denn in Zeiten zunehmender Herausforderungen durch extremistische Ideologien und Strömungen ist der Schutz und die Förderung demokratischer Werte von großer Bedeutung.

Sie sind in Gersthofen mit dabei

Die Teilnehmer der Podiumsdiskussion sind Eric Beißwenger, Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales, Martin Sailer, Landrat und Bezirkstagspräsident, Michael Wörle, Gersthofer Bürgermeister, Ilona Kramer, Vorsitzende des Seniorenbeirats, Anna Mölle, Vorsitzende des Jugendbeirats, Pfarrerin Anna Barth, Stadtpfarrer Markus Dörre sowie Sigrid Puschner vom Verein Gersthofen ist bunt. Die Moderation übernimmt Jana Tallevi, Augsburger Allgemeine Land. Der Eintritt ist frei. Aktuelle Informationen unter: www.gersthofen.de/podiumsdiskussion. (AZ)

