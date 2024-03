Rund 90 Teilnehmer nutzen den Gersthofer Jobbus

90 Interessierte fuhren mit dem Gersthofer Jobbus zu verschiedenen Unternehmen, um sich über Praktikum, Ausbildung oder einen Job zu informieren.

Der Gersthofer Jobbus startete am Rathausplatz und nahm rund 90 Interessierte mit. Ziel dieses Angebots der Wirtschaftsförderung der Stadt Gersthofen ist es, alle, die sich rund um die Bereiche Praktikum, Ausbildung oder Job informieren wollten, mit Gersthofer Unternehmen zusammenzubringen. „Anders als bei einer herkömmlichen Jobmesse haben die Teilnehmenden bei diesem Angebot die Gelegenheit, an einem Tag live vor Ort hinter die Kulissen der Unternehmen zu schauen. Bei den jeweils einstündigen Betriebsbesuchen kann so schon ein wenig in die „Betriebsluft“ hinein geschnuppert und persönliche Eindrücke gesammelt werden“, erklärt Simone Jansen, Wirtschaftsförderung Stadt Gersthofen.

Diese Einrichtung hatte den Jobbus im vergangenen Jahr zum ersten Mal initiiert. Insgesamt 16 Gersthofer Firmen nutzten in diesem Jahr die Möglichkeit, um sich als Arbeitgeber mit vielseitigen und spannenden Berufsbildern zu präsentieren. Als Bürgermeister Michael Wörle die Teilnehmer auf dem Rathausplatz begrüßte, zeigte er sich begeistert davon, wie viele junge Menschen im Jobbus teilnahmen und dankte den beteiligten Unternehmen. Die Stadt Gersthofen, die sehr unterschiedliche Berufsbilder bietet, war ebenfalls mit dabei.

Der Gersthofer Jobbus fährt drei Touren

Interessierte konnten zwischen drei Touren wählen und am Veranstaltungstag bis zu sechs verschiedene Betriebe kennenlernen. Dabei waren die jungen Talente gerne auch mal selbst gefordert, um ihre Fähigkeiten auszutesten, wie etwa in der Ausbildungswerkstatt Heinrich Schmid oder einer Stapler-Challenge bei der Andreas Schmid Group. Auch bei Humbaur wurde es mit einem Gewinnspiel interaktiv und ein Anhänger beklebt. Wie es sich anfühlt, mit einem 40-Tonner-LKW zu fahren, konnten die Teilnehmenden bei DB Schenker herausfinden. Die Firma Franz Schoder Druck zeigte an den laufenden Geräten, wie eine moderne Druckerei funktioniert. Das Ergebnis – ein Plakat mit Gruppenfoto und Weltkarte – durften die Teilnehmenden als Souvenir mit nach Hause nehmen. Dass auch für Abiturienten der Weg nicht immer nur an die Uni oder Hochschule führen muss, sondern auch eine Berufsausbildung sehr gute Entwicklungsperspektiven bietet, verdeutlichte Gianluca Crestani, Geschäftsführer der Roman Mayer Logistik Group, als er von seinem beruflichen Werdegang berichtete. Stärkung gab es am Nachmittag bei einem Business-Lunch. Ob es nun der technische, kaufmännische oder handwerkliche Bereich ist – bei mehr als 2.700 Unternehmen bietet der Standort Gersthofen viele Möglichkeiten. (AZ)