"Servus Maria": Kommt in Gersthofen statt Hospiz ein Kinderdorf?

Plus Nördlich der Gersthofer Ludwig-Thoma-Straße soll ein Mehrgenerationenhaus entstehen. Ursprünglich war dort auch ein Hospiz geplant. Doch nun kommt es wohl anders.

Von Gerald Lindner

Der Steinerhof ist ein Gersthofer Traditionslokal. Nun soll an seiner Stelle entlang der Ludwig-Thoma-Straße das soziale Mehrgenerationen-Projekt "Servus Maria" entstehen. Ursprünglich sollten in dem Neubau in unmittelbarer Nähe zum künftigen "Grünen Herzen" Gersthofens unter anderem ein Boarding House sowie ein Hospiz entstehen. Doch nach einer Umplanung sind diese beiden Einrichtungen nicht mehr vorgesehen. Das hat mehrere Gründe.

Als „Café Steiner“ und später dann „Steinerhof“ war das Gasthausgebäude viele Jahre lang die erste Adresse, wenn es um Familienfeiern oder festliche Anlässe ging. Zuletzt diente es gemeinsam mit Nebengebäuden als Boarding House für Gäste. Doch die alten Gebäude sollen einem neuen weichen, für welches eine Gersthofer Eigentümergemeinschaft eine Stiftung gründen möchte.

