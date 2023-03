Spitzenmusiker spielen in Gersthofen für einen guten Zweck

Musizierende aus Spitzenorchestern spielen in der Collegia Musica Chiemgau zusammen Benefizkonzerte. In Gersthofen unterstützen sie die Kartei der Not.

Musizierende aus bis zu 20 Nationen, die in vielen renommierten Orchestern spielen, versammelt die "Collegia Musica Chiemgau". Mehrfach im Jahr erarbeiten die Musizierenden unter Leitung der Dirigentin und Gründerin des Ensembles Elke Burkert außergewöhnliche Konzertprogramme, die sie stets zugunsten wohltätiger Zwecke aufführen. Am Freitag, 14. April, sind sie erstmals in der Stadthalle Gersthofen zu erleben.

Die Dirigentin und Sängerin Elke Burkert ist die Gründerin der Collegia Musica Chiemgau. Sie gibt in der Stadthalle Gersthofen ein Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not. Foto: Collegia Musica Chiemgau

Das Konzert kam in Zusammenarbeit mit dem Rotary Club Gersthofen - Nördliches Lechtal zustande. Der Reinerlös kommt der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung zugute sowie dem Verein Dachskinder, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Aufbau einer Einrichtung für Kurzzeitwohnungen für Kinder und Jugendliche mit Behinderung in Augsburg in Angriff zu nehmen.

67 Musizierende aus verschiedenen Spitzenorchestern spielen in Gersthofen

Die "Collegia Musica Chiemgau" ist kein gewöhnliches Orchester: Sie wurde 2013 von Elke Burkert ins Leben gerufen, um Benefizkonzerte zu veranstalten. Das heißt, es werden insbesondere junge Talente und die internationale Kommunikation und Zusammenarbeit von Musikern gefördert. Die Konzerte, die zwei- bis dreimal jährlich mit engagierten Profis aus verschiedenen Gegenden Deutschlands sowie dem Ausland erarbeitet werden, sollen auch hervorragenden Musikern, die in anderen Berufen tätig sind, die Möglichkeit geben, mit professionellen Musizierenden zusammenzuarbeiten und aufzutreten. Der Reinerlös der Konzerte kommt jeweils einem guten Zweck zugute.

Das Orchester setzt sich unter anderem zusammen aus Instrumentalistinnen und Instrumentalisten aus dem Orchester der Bamberger Sinfoniker, der Bayreuther Festspiele, der Academy of St. Martin in the Fields London, dem Landestheater Coburg, des Bad Reichenhaller Philharmonischen Orchesters, dem Mozarteumorchester Salzburg, dem Münchner Kammerorchester, dem Münchner Rundfunksinfonieorchester, dem Teatro della Parma, dem Chamber Orchestra London und dem London Philharmonic Orchestra.

Richard Milone spielt die Solovioline in der Symphonie espagnole von Edouard Lalo. Foto: Collegia Musica Chiemgau

Für den Auftritt am Freitag, 14. April, ab 20 Uhr in der Stadthalle Gersthofen wurden vier Stücke ausgewählt. Den Auftakt macht die Konzertouvertüre Nr. 1, d-moll von Richard Wagner. Weiter gibt's Edouard Lalos Symphonie espagnole d-moll op. 21 für Violine und Orchester. Die Solovioline spielt Richard Milone, Konzertmeister beim Glyndebourne-Festival-Orchester. Es folgt das Hornkonzert c-moll op. 8 von Franz Strauss, dem Vater des Münchner Opernkomponisten Richard Strauss. Solist ist dabei Aleksandar Crnojevic. Am Ende ist dann mit dem Festmarsch Es-Dur op. 1 ein Stück zu hören, das Richard Strauss bereits im Alter von zwölf Jahren komponierte.

Alexandar Crnojevic ist der Solist im Hornkonzert von Franz Strauss. Foto: Sammy Hart

Karten für das Konzert gibts im Vorverkauf unter www.stadthalle-gersthofen.de, Telefonnummer 0821/2491550 oder www.muenchenticket.de/klassik.