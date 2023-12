Statt Wertstoffhof wächst in Gersthofen ein Gartenprojekt

Bürger aus Gersthofen hatten dafür gestimmt, mitten in der Stadt Platz für Pflanzen zu schaffen. Nun sind die Hochbeete befüllt.

Seit mehreren Jahren beschäftigt sich die Stadt Gersthofen mit der biodiversen Gestaltung öffentlicher Flächen, um die Natur zu unterstützen und vielfältige Plätze für Flora und Fauna zu bieten. Nachdem durch den Bürgerhaushalt ein Urban Gardening Projekt vorgeschlagen wurde, also das Gärtnern mitten in der Stadt, hat sich die Stadt mit der Suche nach einem Standort beschäftigt und wurde am Rügener Park fündig. Dort bietet die Fläche, die früher als Wertstoffhof genutzt wurde, bereits eine Unterstellmöglichkeit und Gießwasserversorgung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger konnten sich bei der Stadt melden und die Gruppe hat sich im Herbst zum ersten Mal getroffen.

Als Starthilfe hat die Stadt Gersthofen noch im November einen Hochbeete-Workshop organisiert und dafür auch die Kosten übernommen. „Wir freuen uns sehr, dass die Gersthoferinnen und Gersthofer hier den ehemaligen Wertstoffhof verschönern wollen. Die Stadt Gersthofen hat das Areal instandgesetzt und einen Teil abgetrennt. Kurz vor dem Wintereinbruch war es uns jetzt wichtig, dass die Hochbeete stehen, denn dann kann es im kommenden Frühjahr gleich losgehen.“, so Ulrike Seibert, zuständig für Klimaschutz und Nachhaltigkeit bei der Stadt Gersthofen.

Sechs Erwachsene waren gemeinsam mit ihren Kindern fleißig einen ganzen Samstag mit Bauen und Befüllen der Hochbeete am Rügener Park beschäftigt. Die übrige Erde wurde fürs Frühjahr abgedeckt. Wer gerne am Gemeinschaftsgarten teilnehmen würde, kann sich gerne noch unter presse@gersthofen.de melden. (AZ)

