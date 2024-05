Treppen zum Lechkanal in Gersthofen werden erneuert

Neue befestigte Übergänge zu den Spazierwegen entlang des Lechkanals sollen den Auf- und Abstieg erleichtern. Das ist weiter geplant.

Das wird Spaziergänger, Hundebesitzer, Radfahrer und Jogger freuen: Die Stadt Gersthofen erneuert Treppenübergänge, die zu den Wegen am Lechkanal führen. Insgesamt werden laut Stadt drei Treppen erneuert werden.

Ein Übergang auf Höhe der Schrebergärten hat bereits neue Stufen aus Beton bekommen. Vorher waren hier keine befestigten Tritte, nur Holzstämme dienten als Hilfe beim Auf- und Absteigen. Besonders nach Regen war dies rutschig und schwierig zu begehen.

Wie die Stadt Gersthofen mitteilt, werden aktuell drei Treppen erneuert. Ein Übergang wird sogar eine Rampe für Kinderwägen und zum Schieben von Fahrrädern bekommen. Allerdings sind die Baumaßnahmen noch nicht ganz fertig. Die provisorischen Holzgeländer werden noch gegen Metallgeländer getauscht. Die Wege am Lechkanal und Lech sind ein beliebtes Ausflugsziel der Gersthoferinnen und Gersthofer, sowohl in die Richtung Stettenhofen als auch nach Augsburg wird hier gerne gegangen. Auch Angler sind am Lechkanal regelmäßig zu sehen. (kar)