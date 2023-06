Trockenheit schwächt Bäume: Gersthofen muss Kinderspielplatz sperren

Vor allem Pappeln leiden unter Wassermangel. Deswegen können Äste brechen, und das macht die Bäume auf Spielplätzen in Gersthofen zum Sicherheitsrisiko.

Die Trockenheit führt jetzt dazu, dass die Stadt Gersthofen einen Spielplatz sperren muss und auf einem weiteren Bäume fällen lässt. Grund ist das Risiko, dass plötzlich herabstürzende Äste jemanden verletzen. Das hat die Stadtverwaltung am Mittwoch mitgeteilt.

In Gersthofen wird durch einen Baumkontrolleur regelmäßig der Baumbestand überwacht. Sein Einsatzgebiet umfasst Bäume an Straßen, Wegen, Friedhöfen und Plätzen im öffentlichen Bereich. Trotz sorgfältiger Kontrolle könne es durch äußere Einflüsse in seltenen Fällen zu herabfallenden Ästen kommen, warnt nun die Stadtverwaltung.

Äste von Pappeln können plötzlich abbrechen

Ein Beispiel sei die große Trockenheit der vergangenen Wochen, die besonders Pappeln schwächt. Deshalb kann es bei dieser Baumart zu einem sogenannten Grünastbruch kommen. Dieser sei in seiner Entstehung nur schwer festzustellen ist, da die Veränderung in sehr kurzer Zeit eintritt, so die Verwaltung. Deshalb müssen aus Sicherheitsgründen auf dem Kolpingsspielplatz in der Kapellenstraße drei Pappeln gefällt und der Spielplatz an der Kanalstraße vorübergehend gesperrt werden.

Die Bäume – und vor allem Pappeln – in Gersthofen und den Ortsteilen werden in den kommenden Wochen verstärkt kontrolliert, um Schäden möglichst frühzeitig zu erkennen. Parallel arbeiten der Bauhof der Stadt Gersthofen und Baumpfleger weiterhin mit Hochdruck daran, potenzielle Gefahren einzudämmen und zu beseitigen, verspricht die Stadt. (AZ)

