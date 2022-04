Gersthofen

vor 17 Min.

Unbekannter bricht in Gersthofen mehrere Kellerabteile auf

Ein Einbrecher hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Gersthofen zugeschlagen.

Ein Unbekannter dringt in mehrere Mehrfamilienhäuser an der Römerstraße und der Augsburger Straße ein. In einem Kellerabteil macht er Beute.

Ein Einbrecher hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Gersthofen zugeschlagen. Der Unbekannte drang in mehrere Mehrfamilienhäuser an der Römerstraße und der Augsburger Straße ein. In vier Fällen brach er laut Polizei die Türen zu den Kellerabteilen auf. Aus einem Abteil entwendete der Täter einen E-Scooter im Wert von rund 600 Euro. Weitere Beute machte er nicht. Der Dieb hinterließ einen Schaden von rund 300 Euro. (thia)

Themen folgen