Unbekannter klaut Roller in Gersthofen

Ein Zeuge beobachtet einen Mann mit Taschenlampe in Gersthofen. Kurze Zeit später ist ein Roller verschwunden. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Roller der Marke Piaggio ist in der Nacht auf Mittwoch zunächst gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge in dieser Nacht einen Mann mit Taschenlampe in der Loewstraße. Ob dies der Täter war, müssen die Ermittlungen ergeben. Der vorab genannte Roller wurde kurze Zeit später unweit des Tatortes in der Silcherstraße wieder aufgefunden. Anscheinend hatte der Dieb bemerkt, dass der Roller defekt war.

Vermutlich suchte sich daraufhin der Täter ein neues Objekt. Dieses fand er in der Verdistraße. Dort stahl der Unbekannte einen Roller der Marke Suzuki im Wert von rund 800 Euro. (kinp)