Unbekannter übergießt Auto mit schädlicher Flüssigkeit

Ein unbekannter Täter schüttet in Gersthofen nachts eine Flüssigkeit auf ein Fahrzeug. Das Auto wird dadurch beschädigt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag übergoss ein Täter oder eine Täterin einen schwarzen Opel in der Siedlerstraße in Gersthofen mit einer unbekannten Flüssigkeit. Dadurch platzte der Lack an mehreren Stellen ab. Die Schadenshöhe steht bisher nicht fest. (AZ)