Was Bully Herbig mit der Ballonstadt Gersthofen verbindet

Plus Mit seinem Film "Ballon" ist Regisseur und Comedy-Star Michael Bully Herbig zu Gast im Augsburger Land. Der Thriller erzählt die bewegende Geschichte einer Flucht.

Von Thomas Hack

Eine spektakuläre Flucht aus der DDR, ein tiefgründiges Ballonfahrer-Drama, eine spannende Story nach wahren Begebenheiten – das sind die Grundzutaten des mitreißenden Leinwand-Thrillers „Ballon“, der als heimlicher Höhepunkt den diesjährigen Kinosommer in Gersthofen beendete. Der Regisseur dieses fesselnden Reality-Dramas: Michael „Bully“ Herbig, den viele bisher vor allem aus deutschen Komödien wie „Der Schuh des Manitu“ her kennen. Um seinen ersten ernsthaften Kino-Thriller nun auch einmal persönlich vorstellen, hat sich der Comedy-Star entschlossen, in den Augsburger Landkreis zu kommen. Denn welcher Ort hätte sich bei dieser Thematik wohl besser anbieten können als die Ballonstadt Gersthofen?

Bully Herbig besuchte auch das Ballonmuseum

Gemeinsam mit Filmkomponist Ralf Wengenmayer und dem „echten“ DDR-Ballonflüchtling Günther Wetzel ließ es sich Bully nicht nehmen, zunächst einmal einen kleinen Rundgang durch das Ballonmuseum anzutreten – denn immerhin dreht sich in seinem aktuellen Film alles um einen dramatischen Fluchtversuch mit einem Freiballon aus der ehemaligen DDR, eine beklemmende Thematik, mit welcher auch der deutsche Comedy-Regisseur vollkommenes Neuland betrat: „Ich war immer schon ein Fan von Hitchcock oder Filmen wie ‚Der Weiße Hai‘ und sagte mir, dass irgendwann einmal ein Thriller dran sein würde.“

