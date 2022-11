Wieder Theater in Hirblingen: „Hände hoch, wir sch(l)ießen!“

Drei Jahre mussten die Hirblinger Theaterspieler coronabedingt aussetzen. Nun sind sie wieder am Start. Heuer heißt es "Hände hoch, wir sch(l)ießen!".

Als Ende November 2019 nach dem 20. Bühnenjubiläum der Vorhang zuging, dachte niemand von den Theaterspielern und Helfern im Hintergrund, dass es drei Jahre dauern wird, bis sich am Freitag, 18. November, um 19.30 Uhr der Theatervorhang der Theaterfreunde Hirblingen für die Komödie in drei Akten "Hände hoch, wir sch(l)ießen!" von Regina Harlander wieder öffnet. Nun wird eifrig geprobt.

Sind Sie mit Ihrer Bank unzufrieden? Haben Sie im Wirrwarr der Kontomodelle längst den Überblick verloren, und Ihr einziger Ansprechpartner ist die gesichtslose Stimme einer Servicehotline? Dann kommen Sie doch mit nach Kleinhausen! Hier ist die Geldversorgung noch sichergestellt, denn das idyllische Örtchen dient gleich zwei Kreditinstituten als Standort. Dass für die drei Mitarbeiter der Sparbank der Arbeitsalltag in eher beschaulichen Bahnen verläuft, ist angesichts der ländlichen Finanzwelt nicht verwunderlich!

Aufführungen starten in Hirblingen am 18. November

Wenn es nach Melanie (gespielt von Anita Elschner) und Betty (Marie Schneider) geht, kann das auch immer so bleiben. Zwar verlangt ihnen die cholerische Art ihres Chefs Gustav Eisenreich (Rainald Haak) mitunter einiges ab, es bleibt jedoch noch jede Menge (Arbeits-)Zeit, um sich mit den angenehmen Dingen des Lebens zu beschäftigen. Alles könnte so schön sein, wäre da nicht die Kundenbefragung des Bankenverbandes, die dunklen Schatten auf das geruhsame Leben in der Filiale wirft. Das Ergebnis macht deutlich, was die Konkurrenz längst ahnte: Die ebenfalls ortsansässige Raiffenbank hat die Nase bei den Kunden deutlich vorn. Grund genug für die Kollegen in der Zentrale, die unrentable Außenstelle dem Boden gleichzumachen. Während Personalmanagerin Martha Pfahl (Petra Göppel) in Gedanken bereits die Kündigungen verfasst, sind Betty und Melanie wild entschlossen, ihrem Schicksal die Stirn zu bieten. Zusammen mit Reinigungskraft Olga Wischnewski (Corinna Schmidt) sowie Fritz (Wolfgang Schmidt) inszenieren sie kurzerhand einen Banküberfall, der die Sparbank über die Grenzen Kleinhausens berühmt machen soll.

Wie sich die ganze Komödie weiterentwickelt und was Anton Hurtig (Michael Knoblich), Frau von Reichenstein (Sibylle Haak), Johannes Kraut (Michael Braun) und August Geldmacher (Christoph Brem) mit dem Banküberfall zu tun haben, ist bei den Aufführungen zu erleben. Gespielt wird an den Freitagen 18./25. November und Samstagen 19./26. November um 19.30 Uhr im Vereinsstadel Hirblingen (Raiffeisenstraße), am Sonntag, 20. November, beginnt die Vorstellung bereits um 18 Uhr. Einlass ist eine Stunde vor Aufführungsbeginn.

Der Kartenvorverkauf im Vereinsstadel Hirblingen findet an den Sonntagen 6./13. November und Mittwoch, 16. November, jeweils zwischen 18 und 20 Uhr statt. (AZ)

