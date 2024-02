Gessertshauen

Streit um Mostereibetrieb in Gessertshausen beigelegt

Plus Gartenbauverein und Gemeinde haben sich nach langen Verhandlungen geeinigt. Nun müssen die Mitglieder zustimmen. Jetzt bereitet der Verein Infovorträge vor.

Von Ruth Seyboth-Kurth

Der Streit zwischen der Gemeinde und dem Gartenbauverein Gessertshausen ist beigelegt, nachdem monatelang verhandelt worden war. Es ging um eine Gemeindefläche, die dem Verein für sein Containerlager überlassen worden war und wo ein Pavillon für Veranstaltungen entstehen sollte. An dieser Stelle will die Gemeinde die Bauhoffläche erweitern und eine Kaltlagerhalle mit einem Waschplatz für Bauhof- und Feuerwehrfahrzeuge errichten. Der Verein fühlte sich in seiner Existenz bedroht und fürchtete, während und nach der Bauphase seinen Betrieb einstellen zu müssen. Da das Gelände der Gemeinde gehört und das Gebäude in Vereinsbesitz ist, musste die Situation zuletzt über Anwälte geklärt werden.

Seit letztem Sommer ist viel passiert. Die Gemeinde hat die Vereinscontainer vor dem Abbau für 4000 Euro abgekauft. Bis der Verein sein neues Garagenlager benutzen kann, wurde ihm vorübergehend einer der Container für Lagermaterial und ein Gemeinderaum zur Zwischenlagerung überlassen. Außerdem hat die Gemeinde einen Zuschuss für das neue Garagenlager in Höhe von 33.000 Euro in Aussicht gestellt. Dort sollen in Zukunft die Saftverpackungen untergebracht werden können. Das neue Garagenlager wird hinter dem Vereinshaus entstehen. Mit dem Rückbau des Hüttenanbaus, der sich momentan noch an dieser Stelle befindet, wird im März begonnen. Für den Bau des Ersatzbaus ist ein Kredit beantragt. Der Kreditvertrag und die Bürgschaftsurkunde werden in Abstimmung mit der Gemeinde erstellt. Den Bau werden Mitglieder des Vereins mit 250 bis 300 Stunden im Ehrenamt leisten.

