83-Jähriger übersieht nach dem Einkaufen in Gessertshausen anderes Auto

Ein 83-Jähriger will in Gessertshausen vom Parkplatz eines Supermarkts fahren. Dabei kollidiert er mit dem Fiat 500 einer 60-Jährigen.

Dieser Einkauf am Donnerstagvormittag in Gessertshausen ist teurer geworden, als erwartet. Ein 83-Jähriger wollte um 10:45 Uhr in der Hauptstraße vom Parkplatz des Supermarkts fahren und übersah den Fiat 500 einer 60-jährigen Frau.

Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Es entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Verletzt wurde niemand. (thia)