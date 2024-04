Benefizkonzert für Mithu-Kenia-Kids

Der Chor Voices of Joy gibt am 20. April, ein Konzert in Gessertshausen. Der Eintritt ist frei, Spenden für das Projekt des Gessertshauser Vereins sind erwünscht.

„Wer Kinder glücklich macht, wird selbst glücklich“ – so steht es auf der Homepage des rührigen Vereins Mithu-Kenia-Kids aus Gessertshausen. Ziel des Vereins ist die Unterstützung hilfsbedürftiger Kinder aus dem kenianischen Heimatort der Gesserthauserin Lea Neu. Mit den Spenden und Patenschaften werden Schulbesuche, Ausbildungen sowie auch der Lebensunterhalt für die Kinder aus dem armen Ort in der Nähe von Kyangala gefördert, um ihnen damit eine bessere Perspektive für ihr weiteres Leben zu ermöglichen.

"Voices of Joy" treten in der Schwarzachhalle Gessertshausen auf

Ein besonderes musikalisches Highlight erwartet nun die Besucher am 20. April in der Schwarzachhalle Gessertshausen, wenn der bekannte Augsburger Pop- und Gospelchor „Voices of Joy" ab 19 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten des Mithu-Kenia-Kids-Vereins veranstaltet. „Voices of Joy“ ist weit über die Grenzen Augsburgs für seine mitreißenden Auftritte und seine beeindruckende musikalische Vielfalt bekannt. In diesem Jahr feiert die Gruppe ihr 25-jähriges Jubiläum. Unter der Leitung von Chorleiter Steffen Schönborn verspricht der Chor, das Publikum zu begeistern und einen unvergesslichen Abend zu gestalten.

Das Besondere an diesem Konzert: Der Eintritt ist frei. Stattdessen werden Spenden für den Mithu-Kenia-Kids-Verein gesammelt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, Teil dieses besonderen Abends zu werden und gemeinsam mit Voices of Joy und dem Gessertshauser Verein einen Beitrag zur Förderung der Kinder in Mithu zu leisten. Weitere Informationen zur Arbeit des Mithu-Kenia-Kids-Vereins gibt es auf der Internetseite und am Konzertabend.

