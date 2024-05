Ehemaliger Bürgermeister Dieter Merz ist tot

Dieter Merz war von 1986 bis 1998 Bürgermeister in Gessertshausen. In seine Zeit fällt der Bau der Schwarzachhalle.

Der ehemalige Kreisrat und Bürgermeister von Gessertshausen, Dieter Merz, ist jetzt kurz nach seinem 81. Geburtstag gestorben. Dieter Merz leitete von 1986 bis 1998 die Geschicke der Gemeinde Gessertshausen. Von 1990 bis 1996 gehörte der Jubilar dem Kreistag an und war dort vier Jahre Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler. Er war außerdem stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbands des Bayerischen Gemeindetags.

In einer Würdigung zu seinem 65. Geburtstag hatte der damalige stellvertretende Landrat, Max Strehle aus Deubach, die Verdienste von Dieter Merz für den gemeinsamen Lebensraum hervorgehoben und nannte ihn unter anderem einen "Friedensstifter", der die zunächst zerstrittenen Fraktionen im Gemeinderat geeint habe. Er habe in seiner langjährigen Amtszeit Gessertshausen zielstrebig und mit Tatkraft vorangebracht, so Strehle in seinen damaligen Worten weiter.

Aus gesundheitlichen Gründen trat Dieter Merz 1998 nicht mehr an

In einem Gespräch mit unserer Redaktion vor einigen Jahren hatte er seine Zeit als Bürgermeister als seine glücklichsten Berufsjahre überhaupt bezeichnet. Weitsicht bewies er nach eigener Ansicht, als er bei damaligen Bauarbeiten am Bahnhof Gessertshausen die Weichen für die Abzweigung der Staudenbahn erhalten ließ. Auch der Bau der Schwarzachhalle fällt in die Amtszeit von Dieter Merz. Merz war der erste Bürgermeister, der nach dem Rücktritt seines Vorgängers außerhalb des üblichen Kommunalwahltermins gewählt wurde. Seit 1986 gibt es in Gessertshausen einen anderen Wahlrhythmus. Aus gesundheitlichen Gründen hatte er 1998 auf einen Wiederantritt zur Wahl verzichtet. (AZ)

