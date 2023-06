Im Schmuttertal lebt der Kuckuck unter den Schmetterlingen

Plus Bei einer Führung durch das Schmuttertal zeigt sich die Natur von ihrer schönsten Seite. Wer genau hinsieht, entdeckt einmalige Insekten mit spannenden Lebensarten.

Die Natur hat die seltsamsten Überlebensstrategien. Ein gutes Beispiel hierfür ist der Dunkle Wiesenknopf-Ameisenbläuling. Der unscheinbare Schmetterling ist auf mehr als eine Art besonders. Nicht nur, dass sein Überleben eng mit dem des Großen Wiesenknopf verbunden ist, er lässt seine Jungen auch vom vielleicht größten Feind der Raupen großziehen: von Ameisen. Lange ging das gut, doch jetzt ist er vom Aussterben bedroht. Was das mit dem richtigen Zeitpunkt für die Mahd und der Nährstoff-Zusammensetzung im Boden zu tun hat, erklärt Annika Sezi, Gebietsbetreuerin im Naturpark Westliche Wälder, auf ihrer Führung "Schmuttertal – Kunterbunt im Wiesengrund".

Das Schmuttertal ist ein sogenanntes FFH-Gebiet. Die Abkürzung steht für Fauna-Flora-Habitat-Gebiet. Dabei handelt es sich um Lebensräume mit Tieren und Pflanzen, die nach EU-Recht besonders geschützt werden müssen. Der Wiesenknopf-Ameisenbläuling verschaffte dem Schmuttertal seinen besonderen Schutzstatus. "Das bedeutet nicht, dass es nur darum geht, diese eine Art zu schützen", erläutert Sezi, "vielmehr kann man sagen, wenn diese Art dort leben kann, kommen auch viele andere besonderen Arten vor". So sei der Schmetterling eine Schirmart, die auf einen besonderen Lebensraum und eine hohe Biodiversität hinweist.