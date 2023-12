In Gessertshausen gibt es wieder einen Adventszaun mit Geschenken

Ein weihnachtlicher Zaun mit kleinen Geschenken für Klein und Groß – diese Idee wurde in Gessertshausen zur Tradition. Entstanden ist sie in einer Zeit der Krise.

Viele haben keine guten Erinnerungen an die fordernde Zeit der Coronapandemie. In Gessertshausen aber entwickelte sich aus den damaligen Gegebenheiten eine wunderbare, neue Tradition.

Die Idee damalige Idee: Die Adventszeit für die Kinder und Bürger in Gessertshausen trotz vieler Entbehrungen wie Weihnachtsmarkt, Weihnachtsmärchen oder Treffen an hell erleuchteten Weihnachtsfenstern so heimelig und coronakonform wie möglich zu gestalten. Die Initiatorinnen Stefanie Mögele und Sonja Huber vom Förderverein der Kita Pusteblume haben nun erneut einen Adventszaun geschaffen. Denn die Idee eines Adventszauns an Kindertagesstätte und Schule, bestückt mit kleinen Geschenken, die man sich gerne bei einem Spaziergang mitnehmen darf, kam in der Gemeinde bestens an.

So funktioniert der Adventszaun in Gessertshausen

Klein und Groß machten gerne mit und hängten im Tausch mit dem gewählten Geschenk neue Überraschungspäckchen auf, so der Sinn der Aktion. Inzwischen entwickelte sich daraus eine schöne Tradition, die niemand mehr missen möchte. Auch diesmal haben sich deshalb die beiden Initiatorinnen, trotz großen Schneetreibens, dick eingemummelt und mit prall gefüllten Körben, aufgemacht, um den Adventszaun zum vierten Mal in Folge zu schmücken und zu bestücken. „Heuer war es recht nass und kalt, dafür ging es recht zügig mit dem Aufhängen der Geschenke. Wir sind halt schon alte Hasen“, lachen Mögele und Huber und freuen sich über den nachhaltigen Erfolg ihrer Idee.

Dabei wurde wieder an Bürgerinnen und Bürger aller Altersstufen gedacht. So finden sich nicht nur kleine Spielzeuge und Süßigkeiten für die Kinder, sondern in den Tütchen und Päckchen auch kleine Briefe, Kochrezepte, Gedichte oder Anleitungen für Bastelarbeiten. Die beiden Vorstandsdamen wünschen sich, dass auch in diesem Jahr wieder ein lebendiger Austausch erfolgt und der Adventszaun, immer bestens gefüllt wird, um gemeinsame, weihnachtliche Vorfreude im Ort aufkommen zu lassen.

Ausweitung des Fördervereins Pusteblume

Zusätzlich wurde in diesem Jahr eine Adventsfenster-Aktion in Gessertshausen, zusammen mit den Elternbeiräten von Schule und Kita, organisiert, der sich auch viele Vereine angeschlossen haben und eine besondere Weihnachtskarte kündet von den Aktionen im Jahr 2023. Neu in Gessertshausen ist die Ausweitung des Wirkungskreises des Fördervereins Pusteblume auch auf die Schule. „Wegen der neuen Steuerregelungen haben es Elternbeiräte gerade schwer und viele gründen einen Förderverein. Wir dachten, dass dies nicht sein muss, haben eine neue Vorstandschaft aus fünf gleichwertigen Mitglieder gegründet“, erklärt Mögele. Die Vereinsarbeit wird nun unter dem neuen Namen „Förderverein Kita und Grundschule Gessertshausen e.V.“ von Stefanie Mögele, Sonja Schmid, Kathrin Seitz, Sigrid Kreuzer und Rosemarie Eppler weitergeführt.

