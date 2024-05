Gessertshausen

Lkw bleibt an Bahnunterführung in Gessertshausen hängen

Ein Lkw-Fahrer bleibt mit einem Ladekran an einer Unterführung in Gessertshausen hängen und wird leicht verletzt.

Da der Ladekran nicht vollständig eingefahren war, blieb ein Lkw am Mittwoch an der Decke einer Bahnunterführung hängen. Der 54-jährige Fahrer war in der Bahnhofstraße in Gessertshausen unterwegs. Daraufhin wurde ein Notfallmanager der Deutschen Bahn hinzugerufen. Dieser stellte laut Polizei keine Beeinträchtigung für die Statik fest. Der Bahnverkehr wurde uneingeschränkt fortgeführt. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 15.000 Euro. (AZ)

