Zum 3. Advent lockt Oberschönenfeld mit Weihnachtszauber

Mit Kunsthandwerk und Kulinarischem lockt der Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld seine Besucherinnen und Besucher. Mitmachaktionen gibt es für die Jüngsten.

Für leuchtende Augen bei Groß und Klein wird auch in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt in Oberschönefeld sorgen. Er findet am dritten Adventswochenende, von 15. bis 17. Dezember, statt. Auf dem Areal der Klosteranlage können die Besucherinnen und Besucher heimisches Kunsthandwerk und ausgefallene Geschenkideen entdecken sowie Köstlichkeiten der schwäbischen Küche genießen.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Grafik von Flourish anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, können Canva UK Operations Ltd und Google Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld: Am Wochenende kommt der Nikolaus

Auf Familien wartet ein umfangreiches Rahmenprogramm. Stimmungsvolle Konzerte der Alphornbläser am Freitag, 15. Dezember, von 17 bis 19 Uhr, oder von „Voices of Joy“ am Samstag, 16. Dezember, um 16 Uhr, sollen die Vorfreude auf das Weihnachtsfest wecken. Auch für die jungen Besucherinnen und Besucher wird an den Wochenendtagen einiges geboten: Am Samstag- und Sonntagnachmittag kommt der Nikolaus jeweils zwischen 13 und 18 Uhr, im Naturpark-Haus können die Jüngsten (ab 3 Jahren) jeweils von 13 bis 15 Uhr Vogelfutter zubereiten und ab 15 Uhr haben Kinder ab 8 Jahren an beiden Tagen die Möglichkeit, ihren eigenen Weihnachtsbaum zu schlagen.

Das Volkskundemuseum bietet kostenlose Führungen durch die Sonderausstellung „24 Fragen zu Weihnachten“ an. Der Eintritt in alle Museumsgebäude und -ausstellungen sowie in das Naturpark-Haus ist während der Dauer des Weihnachtsmarktes frei. Für einige Programmpunkte ist aufgrund begrenzter Plätze eine Anmeldung erforderlich. Kostenlose Tickets erhalten Interessierte am Bezirksinfostand gegenüber des Weihnachtsbaums..

Alle Jahre wieder findet während des Weihnachtsmarkts ein Weihnachtssingen statt, am Samstag, 16. Dezember, ab 17 Uhr, in der Schwäbischen Galerie (Saal im 1. OG) - für alle, die Freude am gemeinsamen Singen von Weihnachtsliedern haben. Am Sonntag, 17. Dezember, geht es musikalisch weiter, in der Abteikirche, mit einem Orgelkonzert mit Kirchenführung. Wolfgang Thoma wird die Orgel spielen, Sr. Gratia OCist durchs Kirchenschiff führen, im Blick das Weihnachtsbild im großen Deckengemälde; Beginn ist um 15.30 Uhr, der Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

Shuttlebus zum Klostergelände

Der Oberschönenfelder Weihnachtsmarkt hat am Freitag, 15. Dezember, von 16 bis 20 Uhr, am Samstag, 16. Dezember, von 12 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 17. Dezember, von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Kostenlose Parkplätze stehen nur in begrenzter Anzahl zur Verfügung. Der Weihnachtsmarkt ist aber auch öffentlich und mit einem kostenlosen Shuttlebus, der vom Bahnhof Gessertshausen und vom Bahnhof Margertshausen nach Oberschönenfeld fährt, erreichbar. Der Shuttlebus fährt nicht am Freitag zwischen dem Bahnhof Gessertshausen und Oberschönenfeld, wenn der AVV-Bus verkehrt. Genaue Abfahrtszeiten unter www.oberschoenenfelder-weihnachtsmarkt.de. (AZ)