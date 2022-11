Unbekannte durchwühlen Kofferraum am Bahnhof

Für eine kurze Reise stellt ein Mann seinen Wagen am Bahnhof in Gessertshausen ab. Als er zurückkommt, ist der Wagen aufgebrochen worden.

Nur für eine kurze Reise hatte der Fahrer eines grauen Opel Zafira seinen Wagen in der Woche vom 7. bis zum 11. November im westlichen Bereich des Bahnhofsparkplatzes in Gessertshausen abgestellt. Als er am Freitag gegen 13 Uhr zurückkam, stellte er fest, dass ein unbekannter Täter die rechte vordere Scheibe eingeschlagen hatte und aus dem Wagen fünf Euro Kleingeld entwendet hatte. Zudem wurde der Kofferraum durchwühlt. Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro.

Die Polizeiinspektion Zusmarshausen bittet um Zeugenhinweise. (jah)

Lesen Sie dazu auch