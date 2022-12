Unbekannter zerkratzt Fiat 500 in Gessertshausen

Eine Frau parkt ihren blauen Fiat 500 am Bahnhof in Gessertshausen. Als sie zurückkommt, ist der Wagen zerkratzt.

Ein Unbekannte hat in Gessertshausen am Dienstag den blauen Fiat 500 einer 50-Jährigen Frau zerkratzt. Passiert ist die Tat auf dem Parkplatz am Bahnhof zwischen 13 und 24 Uhr.

Nach Auskunft der Polizei beläuft sich der entstandene Sachschaden auf rund 1000 Euro. Hinweise werden unter der Telefonnummer 08291/1890-0 entgegengenommen. (thia)

