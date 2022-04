Nach dem Sturm fährt Frau beim Weiherhof gegen umgestürzten Baum

Der Sturm in der Nacht zum Samstag sorgte in der Region für einige umgestürzte Bäume und herabfallende Äste. Beim Weiherhof kam es deshalb zu einem Unfall.

Aufgrund des Sturms lag am Samstag gegen 1 Uhr morgens auf der Kreisstraße beim Gessertshausener Weiler Weiherhof ein Baum quer auf der Fahrbahn. Eine Autofahrerin erkannte diesen zu spät und fuhr mit ihrem Auto gegen den Baum. Hierbei wurde sie nach Angaben der Polizei leicht verletzt und mit Verdacht einer Handgelenksfraktur vom Rettungsdienst ins Uniklinikum gebracht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro, zusätzlich musste dieser abgeschleppt werden. Den umgestürzten Baum entfernte noch in der Nacht die Feuerwehr Gessertshausen. (dav)

