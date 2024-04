Einbruch in ein Wohnhaus

Unbekannte sind in ein Haus in Wollishausen eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.

In ein Wohnhaus im Almweg in Wollishausen ist eingebrochen worden. Nach Angaben der Polizei war die Bewohner am Freitagabend nach mehrstündiger Abwesenheit zurückgekehrt. Dabei stellte sie fest, dass die Haustür offen stand. Jemand hatte das Wohnhaus betreten und einen Laptop sowie einen niedrigen Betrag Bargeld gestohlen.

Wer sachdienliche Hinweise zu Tätern oder dem Tathergang machen kann, wird gebeten, sich der Polizei Zusmarshausen unter der Telefonnummer 08291/1890-0 zu melden. (AZ)