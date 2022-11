Paradies für Bienen: So hilft eine Streuobstwiese den Insekten wirklich

Eine Familie aus Hausen wollte nicht nur reden, sondern handeln. Gemeinsam mit einem Imkerverein entstand eine Wiese, die nun um Obstbäume ergänzt wurde.

Ob Wildbienen oder Honigbienen – alle Bienen brauchen Nahrung, Lebensraum und Wasser. Nahrung in Form von Nektar stammt aus Blüten. Doch Blühwiesen allein reichen nicht aus für ein erfülltes Bienenleben, wissen die Imker und Naturschützerinnen vom Imkerverein Naturpark Augsburg Westliche Wälder (NAWW). Und so kam schon vor einiger Zeit der Kontakt zwischen der Familie Schweinberger-Högg aus Diedorf-Hausen und den Imkern zustande. Die Familie wollte einen etwa 500 Meter langen Streifen Brachland dauerhaft bienenfreundlich umgestalten. „Wir wollten nicht nur reden, sondern aktiv auch etwas Nachhaltiges schaffen“, sagt Maria Schweinberger-Högg.

Zuerst wurde auf der Brache am Ortsausgang von Hausen eine Blühfläche angelegt und im Oktober nun insgesamt sieben verschiedene Apfelbäume dazu gepflanzt. Ergänzt wird der Abschlussbereich noch mit naturnaher Heckenbepflanzung. Das dabei verwendete regionale Saatgut vermittelten seinerzeit auch schon die Imker. Die Kosten dafür wie auch für die Bäume übernommen haben jedoch die Familie privat.

Verschatten die Bäume in Diedorf die Blühwiese nicht?

Warum jetzt überhaupt noch Bäume auf eine schöne Blumenwiese setzen? Die nehmen den Blumen doch das ganze Licht weg, fragt sich der geneigte Spaziergänger. Doch um diese besondere Symbiose weiß man schon lange, Stichwort: Streuobstwiese. Was ist nun also der Nutzen für Natur und Insekten aus diesem Prinzip? Die meisten Wiesenblumen blühen erst im Sommer, da sie im Frühjahr Zeit brauchen, um Blattmasse und Pflanze an sich zu bilden. Viele heimische Blumen keimen aus winzigen Samen. Erst danach ist genug Energie da, um sich der Blütenbildung zu widmen.

Selbst mit Hand anlegen beim Pflanzen der Obstbäume war auch für Familie Schweinberger-Högg selbstverständlich. Foto: Christoph Kaehny

Auf dem Kalender ist es dann oft schon Mai oder Juni. Viel zu spät für Bienen, die ja um diese Jahreszeit schon lange aktiv sind, egal ob Honigbienen oder Wildbienen. Sie brauchen viel früher schon ein großes Nahrungsangebot. Die Natur hat hierfür längst Ideen: Obstbäume. Diese bilden in den meisten Fällen zuerst die Blüte und setzen danach erst Blattmasse an. So bekommen die Bestäuberinsekten sehr früh im Jahr haufenweise Nektar gebündelt an einer Stelle. Wer schon einmal die weiß leuchtenden Kirschbäume in den Gärten betrachtet hat, weiß um dieses Prinzip. Aber auch beim Frühjahrsspaziergang lassen sich Schlehen, Mirabellen oder Weißdorn – übrigens alles tolles, verwertbares Wildobst - als überdimensionale Schneebälle beobachten. An einem milden warmen Frühjahrstag summt es hier tausendfach in der Krone.

Tipps und Tricks: So wird Ihr Garten bienenfreundlich 1 / 5 Zurück Vorwärts 1. Den Garten ein Stück verwildern lassen und dort kleine Blühecken oder Blühstreifen als Nahrungsquelle für Bienen anzulegen.

2. Keine Insektizide oder Pflanzenschutzmittel verwenden.

3. Brutplätze für Bienen schaffen durch das Auslegen von altem Totholz, kleiner Sandhaufen oder das Aufstellen von Insektenhäusern.

4. Kleine Wasserschalen zum Trinken aufstellen.

5. Vermieden werden sollten pflegeleichte Gärten, wo nur Rasen oder Schotterflächen zu finden sind.

Obstbäume müssen gepflegt werden - am besten, jedes Jahr

Die nun an der Hausener Straße gepflanzten Apfelbäume liefern jedoch nicht nur Nektar-Nahrung, sondern nach einer gewissen Zeit auch Baumaterial und Lebensraum für die Behausungen der kleinen Wildbiene, etwa durch abgestorbene Holzteile. Äpfel kann man praktischerweise irgendwann auch noch ernten. In unseren vom Klimawandel immer mehr belasteten Breiten spenden große alte Bäume zusätzlich Schatten.

Schwere Arbeit ist es, mit einem einfachen Spaten genügend Erdreich zu bewegen, um einen Obstbaum richtig einpflanzen zu können. Foto: Christoph Kaehny

Der verhindert, dass in der prallen Sonne liegende Blühflächen vertrocknen und keine Kraft mehr haben, Samen für die nächste Saison auszubilden. Damit die Bäume aber auch alt werden können, muss sich in den nächsten Jahren um die Fläche gekümmert werden. Dazu gehört Mähen, Gießen oder auch ein Baumschnitt – all das übernimmt die Familie selbst. Und hat dafür zum Start auch ein paar Pflegetipps vom Wildbienenbeauftragten Gebhard Singl auf den Weg mitbekommen.

Wer über das allgemein übliche Insektenhotel hinaus selbst etwas für die Lebensräume von Wildbienen leisten will, aber nur einen kleinen Garten oder einen Balkon hat, kann jetzt im Herbst mit dem Planen und Sammeln loslegen. Viele Wildbienen leben nur auf wenigen Quadratmetern. Ihnen reicht schon der Bereich vor der Terrasse. Ein Haufen mit gesammeltem Totholz, dazu eine Vogeltränke mit Steinen, aus der auch die Insekten gerne trinken, können Lebensraum schaffen. Aktueller Herbsttipp von Josef Müller, einem der mit Spaten helfenden Imker: Einen Blumenkasten mit ein paar Blumenzwiebeln bestücken und schon liefert man den Bienen im Frühjahr die erste Pollennahrung. Dabei sind ungefüllte Blüten wie Krokusse, Hyazinthen oder auch Wildtulpen ideal. Narzissen oder klassische Tulpen sind dagegen aus Sicht der Insekten wertlos.

Unsere Autorin Kathrin Weitzel ist selbst Imkerin und im Imkerverein NAWW engagiert. Ihr Buchtipp für mehr Kompetenz für Bienen und Insekten: Werner David, Fertig zum Einzug: Nisthilfen für Wildbienen, pala Verlag.