Feuerwehr rückt zu Kaminbrand in Hegnenbach aus

Als ein Mann in der Küche steht und kocht, kommt es am Mittwochnachmittag zu einem Kaminbrand. Erst zwei Tage zuvor wurde der Kamin gereinigt.

Während ein Mann am Mittwochnachmittag in der Küche stand, geriet sein Kamin in Brand. Wie die Polizei berichtet, rückt die Feuerwehr deshalb am späten Nachmittag in die Pfarrer-Schmid-Gasse in Hegnenbach aus. Eine Überprüfung durch die örtliche Feuerwehr und den zuständigen Kaminkehrer ergab, dass sich wohl Restrußflocken entzündet hatten. Dies sei zwar nicht die Regel, könne aber vorkommen. Erst zwei Tage vorher hatte der Kaminkehrer den Kamin ordnungsgemäß gereinigt. Ein Eigenverschulden trifft den Nutzer nicht. Für die Hausbewohner bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 800 Euro, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)