Diebe bestehlen Frau im Discounter in Herbertshofen

Eine 27-jährige Frau kauft in einem Supermarkt ein und wird von zwei Unbekannten beobachtet. Als sie der eine Mann anspricht und ablenkt, greift sein Komplize blitzschnell zu.

Dreiste Diebe haben einer 27-jährigen Frau am Samstag in einem Discounter in Herbertshofen die Geldbörse gestohlen. Von den mutmaßlichen Tätern liegt eine Personenbeschreibung vor.

Die junge Frau kaufte gegen 18.30 Uhr in dem Geschäft an der Ulrichstr. ein. Während sie ihre Waren in den Einkaufswagen legte, fielen ihr bereits zwei Männer auf. Sie hatte das Gefühl, sie würde beobachtet. Vermutlich hatten die beiden gesehen, dass die 27-Jährige ihre Geldbörse offen im Einkaufswagen abgelegt hatte. Kurze Zeit später sprach sie einer der Männer an. Dadurch abgelenkt, griff der Komplize griff kurzerhand in den Einkaufswagen und stahl den Geldbeutel. Die beiden Männer flüchteten nach dem Diebstahl aus dem Markt. Ihren Einkaufswagen ließen sie zurück. Der Diebstahlschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Diebstahlopfer in Herbertshofen kann die beiden Täter beschreiben

Laut Polizei soll es sich bei dem einen Täter um einen etwa 1,85 bis 1,90 Meter großen Mann handeln. Er hatte dunkle mittellange Haare und war schlank. Bekleidet war er mit einem schwarzen Mantel und einer schwarzen Jogginghose. Der zweite Täter war etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, hatte dunkle, kurze Haare und war kräftig gebaut. Er trug eine gelb-orange Weste und eine senfgelbe Hose. Die Polizei Gersthofen sucht Zeugen, die die beiden Männer bei der Flucht beobachtet haben. Möglicherweise stiegen sie auf dem Parkplatz in ein Fahrzeug ein. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (thia)