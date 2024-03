Geld für die Pfarrkirche Herbertshofen

Es schaut gut aus mit der Finanzierung der Kirchendach-Sanierung in Herbertshofen. Die Gelder sind jetzt zusammen.

Gute Nachrichten für die Katholische Pfarrgemeinde in Herbertshofen: Für die geplante und dringend notwendige Dachsanierung der Kirche St. Clemens erhält die Pfarrgemeinde 150.000 Euro vom Freistaat.

„Die Herausforderungen für die Kirchengemeinden im Bereich Denkmalschutz sind enorm. Um den Erhalt unserer Kulturgüter zu sichern, ist eine bessere Ausstattung erforderlich“, teilt der CSU-Landtagsabgeordnete Manuel Knoll mit. Umso mehr freue er sich, dass die wichtige Maßnahme in Herbertshofen mit in die Liste mit den Fraktionsinitiativen aufgenommen wurde. Über Haushaltsinitiativen ihrer Abgeordneten wollten die Regierungsfraktionen CSU und Freie Wähler im Bayerischen Landtag Projekte unterstützen, erklärt Knoll das Prozedere.

Kostenintensive statische Sicherung der Kirche St. Clemens

Bereits Anfang des Jahres besuchte Knoll die Kirchengemeinde in Herbertshofen und informierte sich vor Ort über die anstehende Sanierung. Pfarrer Gerhard Krammer, Verwaltungsleiter Manfred Künzl und Kirchenpfleger Alfons Büchele schilderten die Schwierigkeiten, die kostenintensive statische Sicherung der Kirche zu stemmen. Ein Gutachten hatte ergeben, dass eine Sanierung des Tragwerks erforderlich ist. Mit den Fördergeldern aus den Fraktionsinitiativen können wichtige Finanzierungslücken bei der Instandsetzung von Baudenkmälern in der Region geschlossen werden, so Knoll.

Pfarrer Gerhard Krammer bedankte sich im Namen der Pfarrgemeinde Herbertshofen für die Bewilligung dieser Fördermittel und zieht zufrieden eine Bilanz. Mit dieser zugesagten finanziellen Unterstützung, mit den Mitteln aus der Kirchensteuer, weiteren beantragten Zuschüssen und Eigenmitteln der Pfarrgemeinde könne diese notwendig gewordene Sanierung nun geschultert werden. (AZ)