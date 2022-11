Katze löst Feuerwehreinsatz in Herbertshofen aus

Eine Katze lief offenbar über eine Herdplatte und löste so einen größeren Einsatz der Feuerwehr in Herbertshofen aus. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Weil eine Katze über eine Herdplatte lief, schaltete sich das Gerät an. Am Samstagvormittag bildete sich deshalb Rauch in der Küche eines Mehrfamilienhauses im Meitinger Ortsteil Herbertshofen, teilt die Polizei mit. Eine leere Pfanne fing offenbar stark zu rauchen an, weil der Herd durch das Tier eingeschaltet wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)