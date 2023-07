Griechisches Theater in Heretsried: Pippi Langstrumpf kommt auf die Bühne

Neben Pippi Langstrumpf sind das Münchener Sommertheater und Kabarettist Uli Boettcher im Griechischen Thater in Heretsried zu sehen. Alle Infos zu den Veranstaltungen.

Was wäre ein August ohne Aufführungen in einer lauen Sommernacht im kleinen Griechischen Theater in der 1000-Einwohner-Kommune Heretsried? Die Verantwortlichen des Fördervereins haben für Kulturfreunde wieder besondere Darbietungen im Programm.

Pipi Langstrumpf kommt nach Heretsried

Los geht es am Samstag, 29. Juli, um 15 Uhr mit dem Kinder- und Ferienprogramm. Das Theater Fritz und Freunde zeigt für Besucher ab vier Jahren das Theaterstück Pippi Langstrumpf nach dem Buch von Astrid Lindgren. Die Geschichte über das herrlich unerzogene Mädchen und ihre Freunde Tommy und Annika dürften viele Menschen schon kennen. Der Eintritt zu dieser etwa einstündigen Veranstaltung ist frei. Spenden sind erwünscht.

Münchner Sommertheater ist eine feste Tradition

Weiter geht es mit dem Münchner Sommertheater, das eine feste Tradition im Griechischen Theater ist und von der Augsburger Allgemeinen mit der Silberdistel ausgezeichnet wurde. Die Schauspieler rund um Regisseurin Ulrike Dissmann spielen die Komödie „Bunbury“ von Oscar Wilde – sein berühmtestes und meistgespieltes Stück. Beworben wird es als „brillantes, doppelbödiges Theaterstück mit Witz und Charme“. Die Aufführung findet am Sonntag, 6. August, um 19.30 Uhr statt. Der Eintritt kostet 17 Euro.

Das Griechische Theater in Heretsried ist besonders an lauen Sommerabenden beliebt. Foto: Michael Daum (Archivbild)

Kabarettist Uli Boettcher in Heretsried

Der Kabarettist Uli Boettcher ist in Heretsried ebenfalls bereits ein alter Bekannter. Am Freitag, 18. August, um 20 Uhr tritt er in dem Theater auf dem Grundstück der Familie Bernhard mit seinem Soloprogramm „Ich bin viele“ auf. Der Eintritt kostet 17 Euro.

Informationen gibt es im Internet unter www.griechisches-theater-heretsried.de Reservierungen sind per Mail an reservierung@griechisches-theater-heretsried.de oder unter der Rufnummer 08293/6313 möglich.