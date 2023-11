Heretsried geht nächsten Schritt in Richtung Windkraft

Plus Wo ist bei Heretsried noch Platz für Windräder? Um diese Frage ging es bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Konkret sind die Pläne aber noch nicht.

Der Gemeinderat Herretsried befasste sich in seiner vergangenen Sitzung mit der Planung für Windkraftanlagen. Bürgermeister Heinrich Jäckle wies deutlich darauf hin, dass zum jetzigen Zeitpunkt kein Windrad gebaut werde. Es handele sich lediglich um die Festlegung der Flächen, wo in Zukunft eine Windkraftanlage möglich sei.

Die Planungen für die zwei Konzentrationsflächen hatten Julian Erne und Andreas Gotterbarm vom Büro OPLA bereits im Frühjahr vorgestellt. Nun besprachen sie mit dem Gemeinderatsgremium die eingegangenen Stellungnahmen und wägten ab, ob die Planung aufgrund dieser Anregungen neu überarbeitet werden sollten. Hinweise wurden hauptsächlich bezüglich Richt- und Digitalfunkverbindungen vom und zum Fernsehturm in Bonstetten eingereicht.