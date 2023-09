Heretsried

18:00 Uhr

Heretsried investiert in die Ausrüstung der Feuerwehr

Heretsried will neue Geräte für die Feuerwehr anschafen.

Plus Die Gemeinde will eine Wärmebildkamera und eine Abgassauganlage anschaffen. Außerdem ging es in der Sitzung um einen Wasserschaden im Vereinsheim des Bürgerhauses.

Von Simone Kuchenbaur

Anschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr Heretsried beschäftigten den Gemeinderat Heretsried in seiner Sitzung. Bürgermeister Heinrich Jäckle berichtete, dass für die zwei Diesel-Fahrzeuge der Wehr eine Abgasabsauganlage vorgeschrieben sei. Diese soll mit verschiebbaren Rohren an einer Laufschiene an der Decke befestigt sein.

Maximilian Olk von der Feuerwehr Heretsried erklärte dem Gremium die Funktionsweise verschiedener Anlagen. Auch eine Wärmebildkamera soll die Feuerwehr bekommen. Über die Preise der Anlagen und Geräte stimmte der Gemeinderat im nicht-öffentlichen Teil der Sitzung ab.

