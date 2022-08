Heretsrieder wünschen sich noch ein Spielgerät am Bürgerhaus

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats in Heretsried befasste sich das Gremium mit einem Wunsch der Anwohner. Außerdem ging es um die Staatsstraße 2036.

Vor Kurzem fand am Bürgerhaus in Heretsried ein gelungenes Dorffest statt. Nun wünschen sich die Dorfbewohnerinnen und Dorfbewohner ein neues Spielgerät. Von den Bürgern kam die Anregung, am Vereinsraum ein Spielgerät für Kinder aufzustellen, berichtete Bürgermeister Heinrich Jäckle bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Das Gremium stimmte dieser Idee zu.

Zu den Außenanlagen am Rathaus Heretsried hatte der Bürgermeister hingegen keine neuen Erkenntnisse. Die Gartenbaufirma weigere sich, Ersatzpflanzungen für zwei Bäume, die im Frühjahr nicht ausgetrieben haben, durchzuführen. Am Bürgerhaus Lauterbrunn ist die Abnahme der Außenanlagen erfolgt. Ein Einweihungsfest soll im nächsten Frühjahr stattfinden.

Gefahr auf der Staatsstraße 2036 bei Emersacker