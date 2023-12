Kommunen im Holzwinkel wollen Wärmekonzept gemeinsam angehen

Klimaschutz steht beim Gemeinderat Heretsried zweifach auf der Tagesordnung. Die Gemeinde bewirbt sich um einen Preis mit ihren Bemühungen.

Der Gemeinderat Heretsried diskutierte auf seiner jüngsten Sitzung über einen Zuschussantrag zur kommunalen Wärmeplanung. Damit gegebenenfalls eine höhere Förderung möglich ist, muss noch bis Ende des Jahres ein Zuwendungsantrag gestellt werden. Die Förderung bezieht sich auf eine Potenzialanalyse der lokalen Gegebenheiten durch ein Ingenieurbüro. Im Bereich Holzwinkel und Altenmünster gibt es die Idee, den Förderantrag gemeinsam zu stellen. Gemeinderat Jürgen Schuster befürchtete, dass der Kommune damit Entscheidungsfreiheit genommen werden könnte. Dass die Durchführung zum Stellen des Förderantrags an das Entwicklungsforum Holzwinkel und Altenmünster übertragen wird, befürwortete der Gemeinderat mit 7:1 Stimmen.

Die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses, Petra Huber, berichtete über eine vorbildlich geführte Kasse. Schwerpunkt bei der Prüfung lag bei den Feuerwehren. Die Entlastung zur Jahresrechnung durch den Gemeinderat erfolgte einstimmig. Die Gemeinde bewirbt sich für die LEW-Klimaschutzprämie. Sollte die Kommune dabei zum Zug kommen, wird die Beleuchtung in der Feuerwehrgarage in Heretsried ausgetauscht und auf LED umgestellt. Die Behebung des Wasserschadens im Bürgerhaus Heretsried hat etwa 21.000 Euro gekostet.

Unfall am Eisweiher soll sich nicht wiederholen

Gemeinderat Winfried Jacob bat, an der Umgestaltung der Staatsstraße 2036 dranzubleiben, um diese sicherer zu machen. Der Unfall des Entsorgungslastwagens am Eisweiher hätte ebenso ein Schulbus sein können. Bürgermeister Heinrich Jäckle erklärte, dass der Planfeststellungsentwurf für den Bauabschnitt Herretsried – Holzhausen im nächsten Jahr eingereicht werden soll. Bezüglich der Parksituation am Weiherberg in Heretsried sollen die Anwohner ein Schreiben der Gemeinde erhalten.

