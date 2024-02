Heretsried

vor 3 Min.

So soll die Akustik im Bürgersaal in Lauterbrunn verbessert werden

Das Bürgerhaus in Lauterbrunn ist seit gute einem Jahr in Betrieb.

Plus Im Saal des Bürgerhauses wird es schnell laut. Der Heretsrieder Gemeinderat hat diskutiert, wie sich das ändern könnte.

Von Simone Kuchenbaur Artikel anhören Shape

Das Bürgerhaus ist der ganze Stolz der Lauterbrunner. Seit einem Jahr ist das Gebäude in dem Heretsrieder Ortsteil in Betrieb. Die ersten Veranstaltungen haben hier bereits stattgefunden. Seither ist auch klar: Die Akustik im Saal muss verändert werden. Denn der Steinboden und die massiven Mauern sorgen dafür, dass es im Saal schnell sehr laut werden kann. Der Gemeinderat Heretsried hat sich deshalb jetzt mit dem Thema beschäftigt. Auch die Fotovoltaikanlage auf der Vereinshalle war ein Thema.

Um die Akustik im Bürgerhaus zu verbessern, wurde eine Innenarchitektin mit in die Überlegungen eingebunden. So wurden verschiedene Möglichkeiten erarbeitet. Der Raum könnte beispielsweise eine Schallschutzdecke bekommen oder mit Stoffen, Schaumstoff oder Akustikpaneelen verändert werden. Befassen will sich das Gremium zunächst mit den Akustikpaneelen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen