Spielzeugschrank, Dorferneuerung, Kindergarten – was sich in Heretsried tut

Plus Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats ging es unter anderem um die Idee zweier Mütter. Was sie vorhaben und was in der Gemeinde außerdem ansteht.

Zwei engagierte Mütter hatten dem Bürgermeister das Konzept eines Offenen Spielzeugschranks für den Ortsteil Lauterbrunn vorgestellt. Es funktioniert ähnlich wie ein Offener Bücherschrank. Gut erhaltenes Spielzeug, mit dem nicht mehr gespielt wird, kann im Schrank abgelegt werden, sodass es von anderen Kindern weiter genutzt werden kann. Im Gemeinderat kam der Vorschlag gut an. Eine Idee, wo der Offene Spielzeugschrank am neuen Bürgerhaus stationiert werden könnte, gab es ebenfalls bereits. Es soll nun probiert werden, eine ausgemusterte Telefonzelle als "Schrank" zu bekommen. Alternativ soll ein Terrassenschrank angeschafft werden, um das Spielzeug unterzubringen.

