530 Glasfaser-Anschlüsse für Horgau: In fünf Jahren soll es losgehen

Das schnelle Internet in der Gemeinde Horgau wird in einigen Jahren ausgebaut. Was Verbraucher jetzt beachten müssen.

Die Telekom erweitert in Horgau das Glasfasernetz. Die Arbeiten hierfür beginnen 2028. Von diesem Vorhaben profitieren dann rund 530 Haushalte und Unternehmen in Horgau und Horgauergreut. Dabei ist der Glasfaserhausanschluss für die Eigentümer und Eigentümerinnen kostenfrei. Das hat die Gemeinde jetzt mitgeteilt. Die Gemeinde Horgau und die Telekom haben dazu eine gemeinsame Erklärung unterzeichnet. Das neue Netz ermöglicht Privatkunden und Privatkundinnen hohe Bandbreiten bis 1 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde). Außerdem können Unternehmen aus Horgau künftig Geschäftskundentarife bis 100 Gbit/s buchen. Glasfaser in Horgau: Bürgermeister betont die Bedeutung Horgaus Bürgermeister Thomas Hafner hebt die Bedeutung von schnellen Internetverbindungen hervor: „Glasfaser ist die Schlüsseltechnologie für unsere digitale Gesellschaft. Das neue Netz erhöht die Attraktivität unserer Kommune. Es sichert die Zukunftsfähigkeit als Wohn- und Wirtschaftsstandort. Der Glasfaseranschluss steigert außerdem den Wert einer Immobilie.“ Der Glasfaseranschluss kommt nicht von allein ins Haus. Wer als Immobilienbesitzer und Immobilienbesitzerin einen Glasfaseranschluss haben will, muss der Telekom das Einverständnis geben, den neuen Anschluss zu legen. Vor dem Baubeginn wird besprochen, wo die Glasfaser ins Haus kommt und wie sie im Haus verläuft. Auch wer zur Miete wohnt, kann laut Unternehmen den Glasfaseranschluss beantragen: Die Telekom kontaktiert dann die Vermietenden. Solange dem Vermieter keine Kosten entstehen, könne dieser seine Zustimmung nicht verweigern. Gleiches gilt laut Telekom für Eigentümerinnen und Eigentümern in Mehrparteienhäusern: Auch sie können einen Glasfaseranschluss beantragen. (AZ) Lesen Sie dazu auch Wörleschwang Plus Abgeschnitten von der Außenwelt: Wörleschwanger Firmen haben Existenzangst

